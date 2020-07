School wil van techniekopleiding af, terwijl technici hard nodig zijn

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het Pax Christi ziet de leerlingenaantallen de komende jaren sterk teruglopen, omdat er gewoonweg minder jongeren in de omgeving wonen. Volgens de school is het huidige aantal techniekprofielen daardoor niet in stand te houden.

Het bedrijfsleven in het Land van Maas en Waal is daar ongelukkig over. Goed opgeleid technisch personeel is nu al vaak lastig te vinden. De ondernemers zijn bang dat er minder jongeren in de regio voor techniek zullen kiezen, omdat ze voor een goede opleiding helemaal naar Nijmegen zullen moeten reizen.

Brandbrief Techniek Nederland

Doekle Terpstra, de voorzitter van Techniek Nederland, heeft een brandbrief aan de school geschreven. Hij wil dat de school in overleg gaat met het bedrijfsleven en de opleiding niet eenzijdig beëindigd. "Er wordt op heel veel plekken in dit land op een heel creatieve manier nagedacht om waar iets niet kan, dan toch te kijken naar wat er wel gedaan kan worden", aldus Terpstra.

Bovendien zegt Terpstra dat er extra geld beschikbaar is voor techniekonderwijs. "Er gaat honderd miljoen structureel geld van het Rijk naar deze opleidingen en er gaat 5 miljoen naar deze school toe." Terpstra zou het doodzonde vinden als de opleiding stopt zonder een goede dialoog met het bedrijfsleven.

Maandag en woensdag zijn er nog gesprekken tussen vertegenwoordigers van de school, gemeente en het bedrijfsleven over de toekomst van het techniekonderwijs in Druten.