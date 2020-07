Giftige stoffen in rundvlees uit Poederoijen gevonden, oorzaak onduidelijk

Natuurorganisatie FREE Nature roept een partij wildernisvlees terug van runderen die grazen rond Slot Loevestein in Poederoijen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in dit vlees te hoge gehaltes aan dioxine en pcb's gevonden.

Het is een raadsel hoe vlees van deze runderen, die vrij rondlopen in een natuurgebied, verontreinigd is geraakt. Er volgt een nader onderzoek, aldus FREE Nature.

FREE Nature beheert in diverse natuurgebieden in het land vrij rondlopende kuddes paarden en koeien. Vlees van deze dieren wordt al jaren aan particulieren verkocht als wildernisvlees, het 'meest natuurlijke vlees van Nederland'. De dieren krijgen namelijk nooit kunstmatige bijvoeding en ook geen medicijnen.

Vlees weggooien

De NVWA vond te veel dioxine en pcb's in een partij vlees van in maart geslachte runderen. Klanten die nog vlees van deze partij in de vriezer hebben liggen, moeten dat weggooien en kunnen een vergoeding krijgen.

Omdat de verontreiniging niet verklaarbaar was, is ook een partij vlees van in juni geslachte runderen gecontroleerd. Daarin bleken opnieuw te veel voor de gezondheid schadelijke stoffen voor te komen. Dit vlees was nog niet verkocht en is vernietigd.

Nieuws hard aangekomen

Met vlees uit andere natuurgebieden van FREE Nature bleek niks aan de hand te zijn. "Het nieuws is bij ons als natuurbeheerder hard aangekomen", aldus FREE Nature maandag. Staatsbosbeheer, beheerder van de natuur rond Slot Loevestein, is ingelicht. Omdat in het gebied Maas en Waal samenkomen, is ook Rijkswaterstaat geïnformeerd. Tot nu toe heeft niemand een bron van vervuiling ontdekt.

Voorlopig worden er geen runderen uit het betrokken gebied geslacht.