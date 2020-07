Vierdaagsefeesten met Sven Ratzke

NIJMEGEN -

Al jaren maakt Sven Ratzke theater en muziekvoorstellingen en treedt hij op over de hele wereld. Ook voor hem ging er veel niet door de afgelopen maanden, maar juist nu in deze week staat hij weer in De Vereeniging in Nijmegen met zijn eigen show ; Ratzkjes Zomernachten. Samen met zijn pianist treedt hij op en zingt nummers van onder andere Brecht, Shaffy, Bowie, Knef en Prince. Voor de Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland zingt Sven Ratzke Where are we now van David Bowie