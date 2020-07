Medewerkers Wehkamp Maurik willen beter sociaal plan en stellen ultimatum

Wehkamp sluit dit jaar haar distributiecentrum in Maurik. 52 medewerkers verliezen hun baan in de regio. Het FNV en Wehkamp komen niet tot een overeenkomst over het sociaal plan, waarin de voorwaarden staan waaronder de medewerkers vertrekken.

Het eindbod van Wehkamp schiet volgens de FNV tekort. FNV-bestuurder Ali Aklalouch: ''De ontslagvergoeding moet hoger.'' De FNV eist in het sociaal plan dat er een goede beëindigingsvergoeding komt die voor iedereen geldt. Ook wil de vakbond betere vergoedingen voor begeleiding naar werk en voor scholing. Aklalouch: ''Ook mag niemand onder slechtere voorwaarden gedwongen worden om straks een andere functie te accepteren.''

Werkplekken in Zwolle

Hiermee doelt de FNV-bestuurder op de optie om mee te verhuizen naar het distributiecentrum in Zwolle. Medewerkers die met Omroep Gelderland spraken gaven aan dit niet te zien zitten. De voornamelijk oudere medewerkers werken vaak al hun hele werkende leven in het distributiecentrum in Maurik. De reistijd naar Zwolle is een van de struikelblokken. Aklalouch: ''Indien medewerkers toch bereid zijn mee te verhuizen dan moeten we dat op een aantrekkelijke manier regelen. Bijvoorbeeld door te reizen onder werktijd.''

Over andere werkplekken zijn nog geen afspraken gemaakt. Volgens de FNV heeft geen van de medewerkers zich op ander werk.

Reactie Wehkamp

Wehkamp is in handen van een Britse eigenaar. Die wil het distributiecentrum in Maurik sluiten en samenvoegen met het nieuwere centrum in Zwolle. Wehkamp zegt haar organisatie nog efficiënter en wendbaarder te willen maken vanwege de steeds sneller veranderende onlinemarkt.

De FNV dreigt met acties in de zomer: ''Wehkamp moet het ultimatum heel serieus nemen. Als ze dat negeren en niet met goede afspraken komen voor een sociaal plan dan volgen er mogelijk nog andere acties.''