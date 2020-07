Directeur Leo Weterings: 'Het voelde heel slecht om te zeggen er zijn geen Vierdaagsefeesten'

Leo Wetering: "Het was gauw duidelijk dat de feesten niet door konden gaan. We zijn toen gaan kijken naar wat er wel mogelijk was. Het voelde heel slecht om te zeggen er zijn geen feesten, we trekken de deur dicht. We willen in deze week vooral het gemis delen met de Nijmegenaren."

Daarom is de organisatie toch gaan nadenken over een paar alternatieven. "Zo kun je met een app op je telefoon een citygame spelen in de stad met allemaal raadsels en opdrachten. De stad is gewoon open. De horecaondernemers gaan er wat van maken. Ze houden hierbij natuurlijk rekening met de coronaregels. En is er dit programma Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland.", aldus Leo Weterings.