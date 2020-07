Buurtcomité wil veilige weg in Doetinchem: 'Het is soms één grote racebaan'

Aanwonenden van de Kruisbergseweg in Doetinchem hebben hun zorgen geuit over de veiligheid op de weg. Eind mei vond er een dodelijk ongeval plaats en ook nu zien buurtbewoners nog dagelijks gevaarlijke situaties ontstaan.

“Het is hier soms één grote racebaan”, zegt buurtbewoonster Jacqueline Fronen. Ze woont op het kruispunt met de Groenestraat waar eind mei een dodelijke aanrijding plaatsvond met een 81-jarige fietsster. Het verbaast haar dat het niet vaker misgaat. “Je hebt continu verkeer van beide kanten, waardoor je heel erg moet opletten. Je mag hier vijftig rijden, maar er wordt vaak harder gereden.”

De Haareweg, die parallel loopt aan de Kruisbergseweg, is de officiële N-weg die vanuit het centrum van Doetinchem richting Hengelo loopt. Uit tellingen van de gemeente blijkt echter dat het verkeer veelal kiest voor een route langs Villa Ruimzicht over de Kruisbergseweg. “Eigenlijk mogen auto’s gewoon hier op straat parkeren, omdat de weg daarop is berekend. Maar mensen zijn bang dat hun auto wordt beschadigd en parkeren de auto daarom op de oprit”, aldus Fronen.

'Oversteekplekken zijn zeer onveilig'

In 2014 kwamen er vrijliggende fietspaden die de veiligheid voor fietsers hebben verhoogd, maar volgens het comité zijn er meer aanvullende maatregelen nodig. “Met name op de oversteekplekken van de verschillende kruispunten is het voor fietsers zeer onveilig”, zegt Henk Bouwers namens het comité Kruisbergseweg.



Onlangs zat een comité van buurtbewoners met de wethouder om tafel om te kijken hoe de verkeerssituatie veiliger kan worden gemaakt. Eén van die gevaarlijke plekken is het kruispunt van de Leerinkstraat met de Kelderlaan ter hoogte van het Slingeland Ziekenhuis. “Vanuit de gemeente is er nu een duidelijke intentie uitgesproken om te onderzoeken of dit kruispunt veiliger kan worden gemaakt”, zegt Bouwers. “Duidelijke belijning met eventueel bebording en vakken voor fietsers."

Vrachtwagenverbod wordt niet gehandhaafd

Ook wordt onderzocht of de 30-kilometerzone tussen het Rietveld Lyceum en het ziekenhuis verder kan worden uitgebreid richting de verkeerslichten ter hoogte van Villa Ruimzicht. Daarnaast hoopt het comité dat het verbod voor vrachtwagens op de Kruisbergseweg beter wordt gehandhaafd. “Vanwege de capaciteit bij de politie gebeurt dit nu vaak niet”, zegt Bouwers. “Wij hopen dat de burgemeester zijn invloed bij de politie aanwendt om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen.”

Beter in gesprek met gemeente

Het comité heeft na het gesprek met de wethouder het gevoel dat het beter in gesprek is met de gemeente. “We zijn dichter bij elkaar gekomen”, zegt Bouwers. “We hebben diverse plannen gemaakt ter verbetering van de Kruisbergseweg." Ook de wethouder zegt de zorg van buurtbewoners serieus te nemen en in gesprek te blijven met het comité.