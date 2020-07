Floris-Jan slaapt amper om komeet te kunnen zien

Met een verrekijker en een statief beklimt Floris-Jan misschien wel het hoogste punt van Arnhem: de voormalige vuilnisbelt bij knooppunt Velperbroek. Dit doet hij bijna dagelijks: "Als het weer goed is ga ik erheen om te kijken. Met bewolking zie je niets".

Komeet Neowise is met het blote oog te zien. "De laatste keer was 25 jaar geleden. Dit is zó bijzonder." Toch gebruikt Floris-Jan liever zijn verrekijker. Niet zo'n grote, maar een simpele prismakijker van 10x50. "Daarmee zie je de komeet het beste. Wel op een fotostatief. Dan zie je hem scherp. Want je handen trillen teveel."

Floris-Jan maakt foto's van Neowise. Maar komt vooral om te genieten. "Er is een kans dat er wat bijzonders gebeurt. Dat hij in tweeën breekt, of dat er iets is met z'n staart. Daarom ga ik kijken. Maar ook omdat het gewoon prachtig is om te zien."

Vrieskou

De liefde voor sterrenkunde ontstond rond zijn zevende jaar. "Mijn ouders maakte me wakker voor de landing van Apollo 11, de eerste man op de maan. Ik kreeg een boekje: Welke ster is dat? 's winters stond ik in de vrieskou in de tuin om sterren te leren."

Het meest fascinerende vindt Floris-Jan de nieuwe ontdekkingen in de sterrenkunde die steeds worden gedaan. Deze bespreekt hij wekelijks in zijn sterrenwacht Presikheaven in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Met andere enthousiaste amateursterrenkundigen deelt hij zijn mooiste foto's in een groepsgesprek op WhatsApp.

Floris-Jan maakte deze foto van komeet Neowise.

Komeet Neowise Foto: Floris-Jan van der Meulen

Korte nachten

"De komende drie weken is Neowise zeker nog goed te zien. De beste tijd om te kijken is van middernacht tot twee uur 's nachts. Die korte nachten? Die kan ik wel aan. Ik werk in het onderwijs. Geef lessen over sterrenkunde. En nu is het toch vakantie."

Luister hier naar Floris-Jan van der Meulen over komeet Neowise.

