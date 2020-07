Boeren stellen minister ultimatum, Schouten gaat er niet op in

Als de minister de eis van minder eiwit in het voer niet intrekt, komen de boeren weer in actie en worden volgens FDF wegen geblokkeerd. "Dan zullen de FDF-strijders ervoor zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd. En heel Nederland zal daaraan bijdragen", schrijft voorman Mark van den Oever in een verklaring op Facebook.

Minister Schouten laat echter weten het ultimatum naast zich neer te leggen. Ze wijst erop dat de voermaatregel de steun heeft van de Tweede Kamer. Ze vraagt nog wel extra advies over de voermaatregel. Dat wil ze eerst afwachten.

Demonstreren met trekkers?

De boeren hebben de afgelopen weken in het hele land actiegevoerd tegen de veevoermaatregel. Ook werd er geprotesteerd tegen de lage prijzen voor zuivel. Na een actie in Leidschendam werd vrijdag nog een Achterhoekse boer gearresteerd.

Maandagavond praten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in ons land over het demonstratieverbod voor tractoren, dat onder meer in Nijmegen van kracht is. In Groningen, Drenthe en Friesland is sinds maandagochtend geen verbod meer op dat soort protesten.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, kondigde zondag aan om dat onderwerp te willen bespreken met de veiligheidregio's. Bij de bijeenkomst wordt verder vooral over de coronamaatregelen gesproken.

