Vakantietip: de provincie staat vol met prachtige kastelen

Het Achterhoekse dorp staat vol met kastelen. Huis Kieftskamp is daar één van. Een relatief jong kasteel, legt Willem Lammertink van Geldersch Landschap & Kastelen uit in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. "Het is gebouwd in 1767, alleen niet in deze vorm. Het was toen veel kleiner", vertelt hij.

Grote kastelen en mooie tuinen zijn veel te vinden in de streek. De stichting houdt alles bij: "Het is gelukkig nog te onderhouden, maar mede doordat we subsitie krijgen omdat de gebouwen rijksmonumenten zijn. Het is veel werk en heel duur", beklemtoont hij.

Blijven onderhouden

Maar moet het nog wel onderhouden worden? "Wij vinden van wel. Het is erfgoed. Sinds het ontstaan is het in tact gebleven, met verschillende inrichtingen. Deze inrichting is al zo'n honderdvijftig jaar oud", aldus Lammertink.

