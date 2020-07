Omroep Gelderland staat komend weekend toch in teken van Zwarte Cross

De feestlocatie wordt opgebouwd op Playa Gassolina, op het terrein van de Zwarte Cross. Daar krijgen Lisanne en Frank onder andere bezoek van echte cross veteranen, namelijk Willem te Molder en Frank Miggelbrink. Samen met hen maken we er een speciale Zwarte Cross-editie van.

Campinggasten

Op Playa Gassolina komen verschillende gasten voorbij. Zo komen onder andere de bandleden van de Boetners op bezoek, blikken we samen met de vader van organisator Hendrik Jan terug op de hoogtepunten van de cross en spreken we met bewoners van woonzorgcentrum Antoniushove, de vaste bezoekers van de Zwarte Cross. En dat niet alleen; ook brengen we het festival bij jou thuis met prachtige muzikale optredens van diverse bands en artiesten.

Optredens en verhalen

Tientallen optredens zouden plaatsvinden op de podia van het Achterhoekse festival. Helaas ziet dat er toch heel anders uit dit jaar. Een van de vaste artiesten op de cross is Racoon. We brengen een bezoek aan zanger Bart, die ons verwelkomt in zijn achtertuin in Zeeland. Hier ontdekken we wat de Zwarte Cross voor hen betekent.

Marathon

Voor de echte liefhebbers is er nog meer goed nieuws. Omroep Gelderland zendt namelijk de enige echte Zwarte Cross marathon uit in het weekend van 18 en 19 juli. Iedere dag kun je vanaf 12.00 uur genieten van de mooiste momenten uit de crossgeschiedenis. Zorg dat het bier koud staat, de festivalkleding klaarligt en dat je vrienden op de hoogte zijn, en maak er samen een onwies mooi weekend van;.

De speciale Zwarte Cross editie is te zien in het weekend van 18 en 19 juli om 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald) en wordt op 18 juli om 17.15 uur ook uitgezonden bij RTV Oost. De marathons zijn op beide dagen te zien van 12.00 tot 16.30 uur. Heb je een aflevering gemist? Online (terug)kijken kan via Uitzending Gemist.