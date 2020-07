Arnhem wil geen huurverhogingen meer

De huren in Arnhem worden niet meer verhoogd, als het aan de lokale politiek ligt. De wethouder moet in gesprek met verhuurders om daar afspraken over te maken, besloot de gemeenteraad.

Bijna de helft van de huurders zou nu al onvoldoende buffer hebben voor zijn basisuitgaven terwijl de huurprijzen 'de pan uitrijzen'. Bovendien is er inkomensverlies als gevolg van corona, constateren PvdA en SP die het voorstel indienden.

Desondanks hebben alle Arnhemse wooncorporaties per 1 juli de huren verhoogd, zien de partijen. Wethouder Ronald Paping moet zich nu in gaan spannen om dat te stoppen. Ook moet hij bij de minister kenbaar maken dat de huurprijzen te hoog zijn.

'Alle mogelijkheden oppakken'

"De huurprijzen stijgen te veel", vindt fractievoorzitter Eric Greving (PvdA). "Het is een onzekere tijd voor mensen. Een stap is om de huren niet te verhogen."

Bij corporaties kun je daar volgens hem afspraken over maken. "Daar heeft de gemeente een positie aan tafel. Bij particuliere verhuurders is dat lastiger. Maar je kunt het gesprek aangaan." Het college kan 'alle mogelijkheden oppakken' om hiermee aan de slag te gaan, meent Greving.

En nul procent is wat hem betreft ook echt nul procent. "Dat betekent ook geen inflatiecorrectie."

'Stijging is asociaal'

"In deze tijd de te hoge huren nog verder laten stijgen, is asociaal", stelt SP-raadslid Sarah Dobbe. "Er is in Arnhem al een groot tekort aan betaalbare huizen."

Of het Arnhemse briefje naar Den Haag veel effect heeft, is de vraag. Onlangs kreeg minister Ollongren al een motie van afkeuring in de Eerste Kamer te verwerken, omdat zij weigerde per 1 juli de huren te bevriezen.