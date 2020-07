Minister bezoekt pompoenkweker op het 'balkon van Groesbeek'

Minister Cora van Nieuwenhuizen is op werkbezoek in Groesbeek. Foto: Omroep Gelderland

Het is er of te droog of te nat: de situatie rondom de stuwwal bij Groesbeek is bijzonder. Minister Cora van Nieuwenhuizen bekijkt deze maandag hoe ze de droogteproblematiek hier heel lokaal moet aanpakken.

Pompoenkweker Chris Poelen zit bovenop de stuwwal, hoog en droog op het 'balkon van Groesbeek'. Hij is afhankelijk van de regen en moet er zelf voor zorgen dat hij elke druppel opvangt, terwijl ze even verderop in Breedeweg natte voeten hebben bij een piekbui.

Poelen heeft steeds meer last van de droogte. De pompoenkweker werkt met biofolie, gemaakt van aardappelzetmeel, waarmee hij de aarde afdekt. Ook gebruikt hij een organische stof die de kwaliteit van de grond verbetert, en ploegt hij niet meer. Alles om het water beter vast te houden.

Natte voeten

Even verderop in Breedeweg is juist sprake van enorme wateroverlast bij een piekbui. Daar loopt het water bij hevige regenval huizen en kelders binnen. De buurtmarkt in Breedeweg is het afvoerputje, op het laagste punt van het dorp.

Zie ook: Ernstige wateroverlast: stop uit het afvoerputje van Breedeweg gehaald

Daar is nu een ondergrondse afvoer aangebracht die getest is met 5000 liter oppervlaktewater. Daarmee lijken de grootste problemen met te veel hemelwater opgelost.

Zes miljoen euro nodig

Groesbeek en Breedeweg liggen heel dichtbij elkaar, maar hebben tegenovergestelde problemen. Het ziet ernaar uit dat er steeds meer gekeken moet worden naar hoe de verschillen in watervoorziening lokaal opgelost kunnen worden. Maar oplossingen kosten ook veel geld. De komende jaren worden er miljoen uitgetrokken om de droogte te bestrijden.

Zie ook: Wateroverlast Breedeweg: 6 miljoen euro nodig voor droge voeten