'La Place sluit drie restaurants in Gelderland'

Restaurantketen La Place gaat een kwart van de filialen in ons land sluiten. Dat meldt De Telegraaf. Van de 23 te sluiten vestigingen bevinden zich er drie in Gelderland.

In onze provincie valt het doek voor de restaurants in het centrum van Arnhem, langs de A50 bij Apeldoorn (De Brink) en in Zevenaar. De laatstgenoemde vestiging betreft een voormalig AC Restaurant, dat in 2017 door La Place werd overgenomen.

Knauw door coronacrisis

De filialen gaan volgens De Telegraaf dicht als gevolg van de coronacrisis, die La Place een enorme knauw zou hebben gegeven. De circa 480 getroffen werknemers worden maandagavond geïnformeerd. Financieel directeur Ton van Veen zegt tegen de krant dat er geen gedwongen ontslagen vallen.

La Place houdt na de sanering nog zes vestigingen in Gelderland over. Zo blijven de restaurants op verzorgingsplaats De Somp langs de A50 in Apeldoorn en in het Arnhemse winkelcentrum Kronenburg wel open. Ook Bruchem, Harderwijk, Nijmegen en Stroe behouden hun La Place.