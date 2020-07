Veroordeeld ex-raadslid nu PvdA-bestuurder: 'Wat geweest is, is geweest'

Hakim Hmadouch is interim-bestuur van de PvdA in Arnhem. Foto: Facebook Hakim Hmadouch

In 2009 werd Hakim Hmadouch veroordeeld voor de mishandeling van zijn toenmalige vrouw. Hij moest daar destijds voor aftreden als PvdA-raadslid in Arnhem. Nu is hij terug in het interim-bestuur van die partij, als vicevoorzitter. "Wat geweest is, is geweest", zegt Hmadouch tegen Omroep Gelderland.

"Vroeg of laat moet je verder. Ik wil niet in een hoekje gaan zitten huilen", vervolgt de inmiddels 45-jarige Arnhemmer. "Ik heb veel last gehad van dat verleden. Maar iemand moet niet voor zijn leven veroordeeld worden."

Met zijn ex-vrouw, die hij door de jaren heen in meerdere ruzies mishandeld zou hebben, heeft Hmadouch naar eigen zeggen momenteel een goede relatie. "Ze heeft ook excuses gemaakt voor hoe ze bepaalde verhalen destijds heeft verteld. Dat heeft altijd twee kanten."

'Privékwestie'

De kwestie vormt onder meer geen belemmering om weer politiek actief te worden omdat het om de privésfeer gaat, meent Hmadouch. "Ik heb het een plekje gegeven. Laten we geen oude koeien meer uit de sloot halen en mij nu beoordelen en veroordelen op wat ik politiek doe." Dat zijn verleden hem ook kwetsbaar kan maken voor politieke tegenstanders, daar is hij niet bang voor. "Ik ben mondig genoeg."

Want de politieke ambitie van Hmadouch stopt niet bij zijn rol als bestuurslid. Vóór 2018 heeft hij geprobeerd zich te kandideren voor de verkiezingslijst, vertelt huidig interim-voorzitter Sanne Bronkhorst. "Toen is besloten dat dat niet handig was voor een verkiesbare plek. Maar dat betekent niet dat Hakim niks meer kan doen voor de partij."

De kandidaatstellingscommissie van destijds heeft Hmadouch vervolgens benaderd voor deze bestuursfunctie. "Dat is toch iets meer op de achtergrond."

'Heel vriendelijke man'

Allereerst omdat het een 'heel vriendelijke man' is die graag iets voor de stad betekent, verklaart Bronkhorst de keuze voor Hmadouch. Bovendien was er een probleem omdat er onvoldoende bestuursleden waren, vertelt ze. "En we wilden graag dat de afdeling zou blijven bestaan. Daarom is er nu een interim-bestuur." Dat moet voor het einde van het jaar worden vervangen voor een vast bestuur.

De algemene ledenvergadering (ALV) is akkoord gegaan met zijn benoeming. Er is geen brede discussie geweest binnen de partij over het verleden van Hmadouch en ook op de ALV is er niet over gesproken, erkent Bronkhorst. "Maar hij heeft zijn taakstraf gehad en de consequenties ervaren van wat hij gedaan heeft. Als mensen zijn naam googelen, wordt hij bijvoorbeeld vaak niet aangenomen."

Tweede kans

Er zitten grenzen aan wat je wel of niet moet accepteren, maar Hmadouch heeft een tweede kans verdiend, meent Bronkhorst. "Hij heeft aan zichzelf gewerkt en wil weer iets doen met zijn talent en ambitie."