Hospice in Winterswijk opent weer na coronabesmetting in april

Na drieënhalve maand opent Hospicegroep De Lelie in Winterswijk de deuren weer. Nadat bij de enige gast van het hospice corona werd ontdekt, sloot de vestiging begin april zijn deuren. Over een week kan men weer open.

In het hospice in de Achterhoek worden mensen verzorgd wiens einde nadert. Begin april bleek de enige gast die er op dat moment was besmet met corona. Daarna gingen de deuren dicht. Voorzitter Johan Teeuwsen noemt het een vreselijk moeilijk besluit. "Maar de veiligheid van onze gasten en onze vrijwilligers stond en staat nog steeds voorop", voegt hij toe.

In de afgelopen maanden werd het hospice verhuurd aan een zorginstelling. Cliënten die in aanraking waren geweest met een coronapatiënt werden er opgevangen. Ondertussen keek het hospice zelf naar de mogelijkheden om weer open te gaan. Onder meer via Gelderland Helpt werd een oproep gedaan aan vrijwilligers om te komen helpen. "Dat heeft ons negen nieuwe vrijwilligers opgeleverd, die ons gaan helpen om het hospice weer op te starten. We hebben de plannen voor de herstart besproken met alle vrijwilligers en ze zijn allemaal ontzettend blij dat we weer open gaan", zegt voorzitter Teeuwsen.