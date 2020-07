Een vervelend beestje met veel informatiewaarde: deze onderzoekers jagen op muggen

Dat is belangrijk om te weten, want de muggen kunnen ziektes overdragen, zoals het westnijlvirus dat in Zuid-Europa al oprukt. In 2018 waren er uitbraken van het westnijlvirus in onder meer Italië, Griekenland en Hongarije. Onderzoekers denken dat nieuwe muggensoorten en de virussen die ze bij zich dragen verder naar het noorden trekken. Medewerkers uit Wageningen vangen op dit moment daarom zo veel mogelijk muggen en onderzoeken die.

Dat gebeurt op twaalf verschillende locaties door het land, variërend van het centrum van Rotterdam tot bosrijk gebied in Wageningen zelf.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Onderzoeker Rody Blom legt uit dat de muggen gelokt worden met een speciale CO2-wolk, die rond de ingenieuze muggenval hangt. Zodra de insecten dichtbij komen, zuigt een speciale ventilator de muggen naar binnen. Daarna wordt gekeken hoe de patronen in de muggenpopulaties overeenkomen met de overlast van muggen die wordt gemeld via de speciale Muggenradar.

Effect op leefomgeving

"Eén van de dingen die we willen weten is: hoe heeft onze leefomgeving effect op de steekmuggenpopulaties?", onderzoeksleider Sander Koenraadt. "Je kunt daarbij denken aan verstedelijking of de aanleg van natte natuur. Wat voor effect heeft dat nu op de aantallen muggen en de soorten muggen die we vinden?"

Het onderzoek biedt inzicht in de activiteit van de muggen, hun herkomst en de daaraan verbonden risico's. De hulp van het publiek is altijd welkom. Wie overlast ervaart van muggen kan dit melden via de Muggenradar-website. Ook wanneer mensen geen overlast ervaren, is die informatie welkom bij de onderzoekers.

