Man (33) opgepakt na geweld in woning

Politie in de Thorbeckestraat in Dieren. Foto: Melvin/Persbureau Heitink

Meerdere politie-eenheden werden zondagmorgen gestuurd naar een woning in de Thorbeckestraat in Dieren voor wat eerst leek op een woningoverval, maar later werd aangeduid als geweldsincident. De Eerbeker is verdachte in de zaak.

Het slachtoffer (48) ligt in het ziekenhuis met hoofdletsel. De man is volgens de politie buiten levensgevaar. Wat is voorgevallen, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat dader en slachtoffer elkaar kennen.

Zie ook: Man (48) gewond na incident in woning Dieren, dader op de vlucht