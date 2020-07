Boer Thijs na arrestatie: 'Die agent had op mij geschoten als ik was doorgereden'

"Dit is niet normaal! Slaat nergens op! Als ze me echt vervolgen, weet ik nog niet wat ik ga doen." Daags na zijn vrijlating uit een Rotterdamse politiecel is Thijs Wieggers uit Mariënvelde nog steeds kwaad over zijn arrestatie, vrijdag in Bleiswijk. Na een actiedag in Leidschendam dacht de melkveehouder met zijn Achterhoekse kameraden een hapje te kunnen eten bij McDonald's. Maar dat kon pas meer dan 24 uur later.

Vrijdagmiddag, rond 18.00 uur. Boer Thijs Wieggers (39) uit Mariënvelde wordt afgevoerd. De handboeien gaan pas af na aankomst op het politiebureau. En het zou nog uren duren voor hem, zo luidt zijn lezing, de reden werd verteld dat hij en collega's niet mochten eten bij de fastfoodketen, namelijk de aanwezigheid van een distributiecentrum van supermarkt Hoogvliet.

De politie vreesde voor een spontane bezetting, zegt de boer. Thijs zei tegen zijn verhoorders: "Waarom gaven jullie mij de reden niet buiten? Had dat nou gewoon gezegd. Dan was dit allemaal niet gebeurd."

Toch langs de Mac

Zondag tegen middernacht reed Wieggers zijn erf op. Hij had eerder thuis kunnen zijn, maar de boer wilde toch nog even langs een Mac. Een punt maken. Zoals hij ook nu een punt wil maken. "Wat de politie heeft gedaan is niet anders dan framing. Ze willen ons in een kwaad daglicht zetten."

Volstrekt onbegrijpelijk, noemt de voorman van Farmers Defence Force dit. "We werken altijd keurig mee, vrijdag in Leidschendam ook, er was niets aan de hand. En dan richt een agent zijn pistool op mij, omdat hij niet wilde uitleggen waarom we niet naar McDonald's mochten en ik zo flauw was van zijn houding dat ik in de cabine ben geklommen."

Zijn een kopje koffie en een patatje reden om iemand neer te schieten? Ik vind het zo erg om dat te horen Thijs Wieggers

Het allerergste, zegt hij, vernam de Mariënvelder pas uren later. "Na het incident zei de agent tegen de achtergebleven boeren, zo hoorde ik, dat hij geschoten had als ik was doorgereden. Zijn een kopje koffie en een patatje reden om iemand neer te schieten? Ik vind het zo erg om dat te horen."

Wieggers werd, zegt hij tegen Omroep Gelderland, eerst naar het politiebureau in Zoetermeer overgebracht en later naar Rotterdam. De stoppen sloegen bijna bij hem door toen de hulpofficier van justitie tijdens het verhoor zei dat die Wieggers poging tot doodslag ten laste wilde leggen. "Wat?! Doe effe normaal!, riep ik toen. Dit is ongehoord!"

Bel ze allemaal op. Dit komt niet goed Thijs Wieggers tegen zijn vrouw Annemieke

Na lang aandringen kreeg hij toestemming om zijn vrouw te bellen. "Ik zei tegen haar: bel ze allemaal op. Jullie moeten iets doen. Dit komt niet goed."

Naar eigen zeggen heeft Wieggers geprobeerd zijn rechercheurs over te halen de motoragent die zijn dienstwapen op hem richtte erbij te halen. "Ik wilde gewoon met hem praten, de kou moest uit de lucht. Maar de politie wilde dat niet doen. Het liefst stop ik alles in de doofpot en ik er later om kunnen lachen."

Uiteindelijk kwam het verlossende woord, hij kon gaan en hij zou zich later moeten verantwoorden. Toen hij zijn kleine 'ophaalcomité' zag, viel even alles van de Achterhoeker af. Hij viel zijn vrouw Annemieke in de armen en wilde maar één ding. Naar huis. Maar onderweg wel eerst even stoppen bij de Mac.

Wanneer mag een agent zijn dienstwapen gebruiken?

De politie is bevoegd geweld te gebruiken bij het uitvoeren van de rechtsorde. Dat moet, legt de politie op haar website uit, 'altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf'. "Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets te doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, schaalt hij of zij op naar het gebruik van wapens; bijvoorbeeld pepperspray, de wapenstok of inzet van de politiehond. Pas op het laatste moment pakt de agent zijn vuurwapen."

De politie die de arrestatie van Thijs Wieggers in onderzoek heeft, wil verder niet reageren, behalve dat de boer uit de gemeente Oost Gelre na 'verhoor in vrijheid is gesteld'. Hij moet zich later tijdens een hoorzitting verantwoorden voor bedreiging van een agent.

