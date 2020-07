Is dit het kortste fietspad van onze provincie?

De gemeente is sinds begin dit jaar druk met de herinrichting van de St. Annastraat. Daarbij zijn de ventwegen ingericht als fietsstraat. Op het kleine stukje van de weg waar geen auto's zijn toegestaan, staan aparte borden om aan te geven dat het om een fietspad gaat.

'Feitelijk klopt het'

Jip Trommelen keek raar op toen hij door de straat liep en maakte een foto. “Het is niet alleen op deze plek zo, maar op nog wel twee of drie punten”, lacht de Nijmegenaar. “Feitelijk klopt het, maar het is wel heel ijverig om zo'n extra bord te plaatsen.”

Hij woont om de hoek en wandelt regelmatig met zijn vriendin over de vernieuwde straat. Zijn foto van het korte fietspad kreeg al honderden likes op Twitter. “Daar zei ook iemand dat de borden verkeerd staan, want ze zouden aan de andere kant moeten staan. Nu lijkt het net alsof de stoep een fietspad is.”

Extreem kort

De vraag is of dit nu het kortste fietspad van onze provincie is. In Dordrecht dook vorige maand ook al een extreem kort fietspad op. En in 2018 werd een fietspad van slechts twee meter in Haaksbergen al na een week opgeheven.