Zweefvliegwereld in shock na dodelijke ongelukken

Sinds 1960 zijn er in ons land 41 dodelijke ongelukken met zweefvliegtuigen geweest. Het dodelijk ongeluk in Gilze-Rijen is geval 42. Tussen 2000 en vorig jaar vond in ons land tweederde van de ongelukken met zweefvliegtuigen plaats bij de landing. Ook in Duitsland is dat het geval, blijkt uit een analyse van zweefvlieginstructeur Dirk Corporaal. Hij heeft een videokanaal op YouTube met vlogs over zweefvliegen.

Aangeslagen

Ruud Holswilder, plaatsvervangend havenmeester op Zweefvliegcentrum Terlet, zegt dat iedereen is aangeslagen door de dood van de drie vliegers. "Dat van Gilze-Rijen hoor ik net", reageert hij. De twee vliegers die in Duitsland met elkaar in botsing kwamen waren jong, maar ervaren zweefvliegers. "Die hadden veel vlieguren gemaakt."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Over de toedracht van het fatale Duitse ongeluk wil Holswilder, zelf fervent zweefvlieger, niet speculeren. Hij houdt het op een samenloop van tragische omstandigheden. "Vliegers vliegen op het zicht. Je moet heel goed uitkijken. Maar ze hebben ook apparatuur aan boord om ongelukken in de lucht te voorkomen, net zoals elk vliegtuig dat heeft."

Flarm

In zweefvliegtuigen gaat het om Flarm, zegt hij. Dat bepaalt de positie van het zweefvliegtuig met behulp van gps en zendt een signaal uit. Een ander zweefvliegtuig met Flarm aan boord vangt dit signaal op en berekent of er risico is op een botsing. Holswilder: "Het loopt wel eens verkeerd af, vooral in de Franse Alpen. Maar de meeste ongelukken gebeuren op de meest risicovolle momenten: bij het opstijgen en het landen. Dat is in de burgerluchtvaart niet anders."

Kleine wereld

Op het zweefvliegveld bij Malden zijn de ongelukken het gesprek van de dag. Veel mensen zijn in shock en er vloeien tranen. "Dit is een kleine wereld, iedereen kent elkaar. Dit raakt ons diep", verklaart Gert-Jan Vaessen, secretaris van de Nijmeegse Aeroclub. "Het is niet heel gebruikelijk dat er ongelukken gebeuren, dus dit komt heel hard aan. We willen graag weten wat er precies is gebeurd."

Thermisch weer

Aan de omstandigheden lag het zeker niet, volgens Vaessen. "Die waren echt perfect voor het zweefvliegen. Rustig, stabiel weer, met heel weinig wind en heel erg veel zicht. Je kunt het zien aan de wolken, we noemen dit heel thermisch weer. De sport is eigenlijk heel veilig. Het laatste dodelijke ongeluk hier op Malden is ook alweer iets van tien jaar geleden. Helaas gebeurt het soms, maar in essentie is het een hele veilige sport. Veiligheid staat bij ons het allerhoogste aangemerkt."

Zie ook: Man (29) uit Harderwijk komt om bij zweefvliegtuigongeluk in Duitsland