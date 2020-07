Meeste boeren staan achter acties: 'Maar wel zoveel mogelijk publieksvriendelijk'

De afgelopen dagen voerden met name melkveehouders acties bij bijvoorbeeld distributiecentra en snelwegen. Ze verzetten zich tegen de invoering van tijdelijke veevoermaatregelen en willen 'eerlijke prijzen'.

Zie ook: De guerrillatactiek van protesterende boeren: 'We vechten door tot we Nederland klein hebben

De vragenlijst is ingevuld door 2250 veehouders en 990 akkerbouwers en tuinders. Daaruit blijkt dat de steun onder niet-melkveehouders nagenoeg net zo groot als onder melkveehouders.

Meer steun dan verwacht

“Er is meer steun dan wij gedacht hadden. Met name omdat je toch ziet dat acties verharden”, zegt hoofdredacteur Esther de Snoo van Nieuwe Oogst. Er gebeuren volgens haar zaken die volgens de wet niet kunnen. “Dus we dachten dat boeren daar kritischer tegenover zouden staan.”

Evert Jan Wijers beaamt dat het soms 'een stevige manier van protesteren' is. “Maar ik denk dat het ook nodig is”, zegt de melkveehouder uit Voorst. “Ik vraag me wel af hoe ver je daarin moet gaan, want het moeten wel zoveel mogelijk publieksvriendelijk blijven.”

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Door snelwegen regelmatig dicht te zetten, ervaren andere mensen volgens de boer veel overlast. “Daar moeten we mee oppassen. Het moet wel gedragen blijven. Maar de mensen moeten ook begrijpen waarom we die protestacties doen.”

Opeenstapeling van regels

“De wanhoop en frustratie zit diep. Dat geven boeren in de volle breedte aan”, zegt De Snoo. Dat zit hem volgens haar enerzijds in de opeenstapeling van regels waar ze mee te maken krijgen en anderzijds in het verdienvermogen.

“Kan ik mijn bedrijf wel voortzetten? Is het rendabel naar de toekomst toe?” Het zijn vragen waar agrariërs volgens Wijers mee worstelen. “Wanneer deze acties niets opleveren en de argumenten van de sector niet gehoord worden, dan ben ik er voor om door te gaan met de acties.”