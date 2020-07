Elburgse jeugd haalt duizenden euro's binnen met online marathon

Midden in Elburg staat @Roberts, een pand dat normaal dienst doet als jongerenontmoetingsplek. Dit weekend is het echter een mediacentrum waar het bruist van de creativiteit. De jongeren die zich inzetten voor Het Vergeten Kind filmen hun acties zo veel mogelijk zelf en laten het zo snel mogelijk online zien - het liefst live.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Corona en plan B

Robert Pruis is organisator van '48 uur online'. Al geeft hij toe dat de actie eigenlijk een plan B is. "Meestal gaan wij rond deze tijd even Elburg uit met de jongeren. Door de coronamaatregelen kan dat nu niet, dus hebben we dit bedacht."

De jongeren zamelen geld in met een echte tostiworkshop. Daarnaast willen ze ook iets leuks doen voor senioren in Elburg en zo werd de coronaveilige bingo geboren. De ballenmachine staat daarbij op een parkeerplaats en de bejaarden blijven op een veilige afstand van zo'n vijftig meter. Daardoor is er wel een extra geluidsversterker nodig, maar dat mag de pret niet drukken.

Zeker niet bij de 75-jarige Helma, die binnen tien minuten 'bingo' roept. "Ja, dit is wel gezellig. Dit mag van mij wel vaker", zegt ze. Even later legt ze uit waarom: haar man is recent overleden. Een beetje afleiding kan ze dus wel gebruiken.

Hulp van ondernemers

Organisator Pruis krijgt veel hulp van ondernemers uit de wijde omgeving van Elburg. "Negentig procent van de ondernemers bij wie we hebben aangeklopt, helpt ons. Ze stellen prijzen beschikbaar of goederen die wij mogen veilen."

Het doel is zo'n 5.000 euro in te zamelen. En de jongeren van '48 uur online' denken zeker te weten dat het gaat lukken. "We zaten gistermiddag al op 2.500 euro, dus we zitten nu al over de helft. Als het uiteindelijk 7.000 euro kan worden, zou het prachtig zijn."

Maar eerst nog even volhouden tot het einde van de actie. Robert en zijn team van actieve jongeren weten al wat ze vanaf morgenmiddag gaan doen. "Slapen, veel slapen."