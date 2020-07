Een hapje eten in het weiland: in Wijchen kan het

“Welkom. Ik zal u naar uw tafeltje begeleiden”, zegt Rob Terwisse. “Hier is lekker veel ruimte, dus de anderhalve meter kunnen we sowieso garanderen.”

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Alles op zijn gat

Normaal bestiert hij een evenementenbureau, maar de afgelopen maanden lag alles op zijn gat. Jeroen van Oudvorst, die als kok graag voortdurend in de weer is, maakt hetzelfde mee. Vandaag kan hij eindelijk weer zijn handen uit de mouwen steken op een geïmproviseerde buitenkeuken bij kaasboerderij De Diervoort, aan het begin van de Hatertse Vennen. “Koks zijn een beetje eigenheimers, je hebt complimentjes nodig En die heb ik drie maanden niet gehad”, lacht hij.

Vandaag zijn er wél complimentjes. Niet alleen over het eten, maar ook over het concept. “Ik vind het heerlijk. Zonnetje erbij”, zegt Rolf Lukassen uit Nijmegen. Trudy Bekema is met haar familie helemaal uit Didam gekomen om te genieten van het buiten eten. “Een beetje op zijn Frans of Italiaans, wat je wel eens op de televisie ziet.”

Dicht bij de bron

Kok Jeroen vindt het leuk dat de gerechten vers bereid worden op de boerderij, waar ze ook vandaan komen. Volgens hem hebben veel mensen geen idee meer waar ons eten nu eigenlijk vandaan komt. “Ze willen wel melk drinken, maar ze eten geen kalfsvlees. En ze vergeten dat je een kalf nodig hebt om melk te krijgen.”

Samen eten midden in het weiland. Foto: Omroep Gelderland

En kaas natuurlijk, zo blijkt op de kaasboerderij die vandaag het toneel is van de culinaire verwennerij. Er zijn ook bijproducten van de kaasmakers, zo is duidelijk te ruiken als je het erf op loopt. De koeien laten zich luid loeiend horen, kennelijk verrast door zoveel bezoek over de vloer. Volgens Rob Terwisse hoort dat er nu eenmaal bij, wanneer je bij de boer gaat eten.

Afzet weggevallen

Die boer wordt gesteund door het concept ‘Tafel in het land’. De afgelopen maanden viel de afzet aan de horeca volledig weg en zelfs nu kunnen leveranciers nog maar de helft van hun versproducten kwijt.

Daarnaast gaat er geld naar textielkunstenaars. Zij prijzen onder normale omstandigheden hun waren aan op beurzen die Rob Terwisse organiseert, maar die nu natuurlijk ook allemaal afgelast zijn. “Bovendien komt het grootste deel van hun basisproduct ook van de boerderij”, zo legt Rob uit. Zo is de cirkel weer rond.

Het idee is uit nood geboren, maar te oordelen naar de reacties van de bezoekers kan het best langer doorgaan. En dat zijn de initiatiefnemers dan ook van plan. De bedoeling is iedere twee weken op een andere boerderij neer te strijken met ‘Tafel in het land’. Waar dat is, maakt kok Jeroen van Oudvorst niet zo veel uit. Zo lang hij maar kan koken.