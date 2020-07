Gaat de barbecue weer aan? Dit moet je weten over vliegen op vlees

Hoe gevaarlijk is een vlieg op het vlees? Foto: Laurens Tijink

Barbecueën. Niet alleen wij zijn er gek op, het trekt ook vliegen en andere insecten aan. De beestjes komen af op de geur van het vlees. Behalve dat ze onze eetlust bederven, kunnen we er ook ziek van worden. Hoe gevaarlijk is het als er een vlieg op je barbecuevlees heeft gezeten?

De kans dat we er ziek van worden is klein, vertelt levensmiddelenmicrobioloog Marcel Zwietering. En toch moeten we voorzichtig zijn, legt de hoogleraar van de Wageningen Universiteit uit. "Als ik een vlieg op het vlees zie zitten, zou ik hem meteen wegjagen."

Op de pootjes van vliegen zitten tienduizenden bacteriën. Verreweg de meeste van die bacteriën doen geen kwaad, maar er zijn ook bacteriën waar we wel ziek van worden. En ook die kunnen via de vlieg op ons eten terechtkomen. Hoe langer een vlieg op je eten zit, hoe meer bacteriën worden overgedragen en hoe groter het risico dus is dat er ziekmakende bacteriën op je eten belanden. Zwietering adviseert dan ook om het eten altijd zoveel mogelijk af te dekken.

Mensen zelf zijn veel grotere ziekmakers dan vliegen en ook het barbecuevlees is niet steriel. Op de handen waarmee we het vlees vastpakken zitten alleen al miljoenen micro-organismen. Het is dan ook belangrijk om goed je handen te wassen voor je het vlees aanraakt.

De bacteriën die toch op het vlees terechtkomen, gaan dood door het vlees op de barbecue goed te verwarmen. Kan letterlijk één foute bacterie ons al ziek maken?, vraagt BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink zich af.

Voordat vliegen op jouw stukje vlees landen, zijn ze waarschijnlijk al op heel veel andere plekken geweest. Het kan maar zo zijn dat de vlieg kort daarvoor nog op een hondendrol zat. Niet erg smakelijk dus, maar de kans dat je hierdoor ziek wordt is nog altijd heel erg klein. Behalve dat vliegen bacteriën overdragen, kunnen ze ook bepaalde virussen verspreiden. Maar die kans is nog veel minder groot.

De conclusie is dus dat we ons geen grote zorgen hoeven te maken als er een vlieg op ons eten gaat zitten. De kans dat we er ziek van worden is heel erg klein. Verjaag vliegen die het op je eten hebben voorzien wel zo snel mogelijk en dek het eten af. Smakelijk eten!

