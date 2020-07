Dood ooievaarsjong Wamel stikte waarschijnlijk in dikke mol

Nieuwsgierige natuurliefhebbers kunnen al een aantal jaar bij Omroep Gelderland live gluren in het nest van een ooievaarsfamilie in Wamel. Sinds half februari zitten er twee vogels te broeden, die vier kuikentjes op de wereld brachten.

Twee van de jonge ooievaartjes overleden eerder dit jaar, omdat ze vanwege de droogte niet genoeg pieren te eten hadden. Nu is een volgende heengegaan. "Hoe jammer we dit ook vinden, het hoort er gewoon bij", begint Jan Vervoort. Samen met zijn vrouw Jacqueline bouwde hij een paar jaar geleden het ooievaarsnest in zijn achtertuin. "Dit is de natuur, daar kan je niets aan doen."

'Laat het beestje liggen'

Wie vrijdag met de webcam meekeek, kon zien hoe één van de jonge vogels stikte in een dikke mol. Hoewel de doodsoorzaak nog niet bevestigd is, lijkt het erop dat de prooi hem uiteindelijk toch fataal is geworden. "Dat kan inderdaad heel goed", weet Joop Koopman, gepensioneerd dierenarts. Zelf heeft hij ook een ooievaarsnest in zijn achtertuin.

"Het is beter om het diertje nu in het nest te laten liggen, zodat je de rest van de familie niet stoort", legt de oud-dierenarts uit. "Binnen een week hebben maden het kadaver helemaal opgegeten. De overblijfselen, zoals de botjes, gooien de ouders na verloop van tijd zelf uit het nest."

