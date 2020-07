Striphelden Tom Poes en Heer Bommel krijgen eigen pretpark in Groenlo

Het bedrijf heeft al langere tijd het idee om gasten meer te bieden dan 'verblijfsrecreatie', laat directeur Edwin Bomers weten. “De Achterhoek mist dagrecreatie met een landelijke uitstraling. Dan is dit een hele logische koppeling. Ik hoef in het westen niet uit te leggen wie Oliver Bommel en Tom Poes zijn. En zeker niet wie Marten Toonder is, in ieder geval niet bij de oudere generatie.”

Bekend bij oudere generatie

Olivier B. Bommel en Tom Poes spelen de hoofdrol in de Bommelsaga, die in de jaren 40 werd geïntroduceerd. Ze wonen in kasteel Bommelstein, dat nu in Groenlo moet worden nagebouwd. “Dat past goed bij de kastelen in de Achterhoek”, zegt Bomers.

Het park bestaat volgens Bomers straks uit vier delen. Zo komen er attracties, geheel in thema van de verhalen van Toonder. Ook wil hij graag een bioscoop openen waarin de film 'Als je begrijpt wat ik bedoel' komt te draaien.

Verder verhuist museum de Bommelzolder met een grote collectie van het werk van Marten Toonder vanuit Zoeterwoude-Dorp naar de Achterhoek. Ook komt er een educatief deel met bijvoorbeeld alles over bekende uitspraken van Toonder 'die de Nederlandse taal hebben verrijkt', zegt de directeur. “Zo willen we buiten schoolvakanties ook voor de jeugd interessant zijn.”

Volledig indoor

De grote hal moet op de plek van de oude manage ten noorden van het park komen. Het park wordt dus volledig indoor. “We hebben de laatste jaren mooie zomers gehad in Nederland, maar toch ook nog vaak wisselvallig weer zoals de afgelopen week”, zegt Bomers.

De eerste paal van het park moet nog de grond in. “We zijn nu in de fase van de planologie. Het bestemmingsplannen nog goedgekeurd worden, maar de gemeente is ook enthousiast.”

Vanwege de ligging aan de N18, verwacht hij dat het met de toestroom van bezoekers wel goed komt. Wanneer het park opengaat, durft hij nog niet te zeggen. “We kunnen pas open als alle vergunning zijn verleend. Dat is altijd afwachten in Nederland.”