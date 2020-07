'De boel blokkeren? We wilden naar de Mac', boer Thijs opgepakt na 'misverstand'

De aanhouding van een Achterhoekse boer op vrijdag in Bleiswijk berust op een misverstand. Dat zegt woordvoerder Rutger van Lier van Farmers Defence Force (FDF). "We waren bij het CBL in Leidschendam geweest, hadden een lange dag achter de rug en wilden een hapje eten. Maar Thijs reed zonder dat hij het in de gaten had richting een distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet. De agent die met ons meereed dacht dat wij dat wilden blokkeren. Had dat nou gezegd, dan was er niets gebeurd."

Thijs is Thijs Wieggers uit Mariënvelde, de 39-jarige inwoner van Oost Gelre die dinsdag nog een brief overhandigde aan milieuactivist Johan Vollenbroek in Lent. Vrijdag werd hij na afloop van een gesprek met de directie van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam geboeid afgevoerd. Een arrestatie die volgens Van Lier volkomen onnodig was.

Tientallen boeren waren naar Leidschendam getogen om te pleiten voor een verhoging van de prijs voor zuivel. Van Lier vertelt: "We waren de hele dag op pad geweest. Het was een prima gesprek met het CBL en we gingen weer weg. Thijs voorop en ik achter hem. We waren met tien trekkers."

Getrokken wapen

De route voor de terugtocht werd globaal met de begeleidende politieagenten besproken en de stoet zette zich in beweging. Van Lier: "Maar we hadden honger en wilden onderweg ook even een bakkie doen. Op een rotonde zag Thijs een M van McDonald's en hij reed door heen. Toen werd Thijs ingehaald en tegengehouden door een motoragent."

Deze agent richtte zelfs zijn dienstwapen op Wieggers, omdat die verder wilde rijden.

Geboeid afgevoerd

Niet veel later stonden de Achterhoekse boeren met vertwijfeling langs de kant van de weg, de N209 in Bleiswijk. Wieggers was geboeid in een politiebusje afgevoerd. "Een andere agent wees me toen op het distributiecentrum van Hoogvliet achter McDonald's. Ze dachten dat we daar de boel wilden blokkeren. Maar we wilden een hapje eten en wat koffie. We hadden honger!", vertelt Van Lier.

Had de agent die zijn dienstwapen richtte op Wieggers gewoon gezegd dat dat hapje niet slim was in Bleiswijk vanwege het distributiecentrum en de stoet had begeleid naar een eerstvolgend restaurant, dan was er niets aan de hand geweest, zegt de voorman van FDF. Van Lier was 's nachts om twee uur thuis. Onderweg werd inderdaad gestopt voor een natje en een droogje en later bij Veenendaal nog eens.

Volgens een woordvoerster van de politie zit Wieggers nog vast. Of hij vandaag wordt vrijgelaten kon ze kort voor het middaguur niet zeggen.

