Harderwijk loopt een rondje om de wereld

Het doel is om samen 62 duizend kilometer te lopen, ofwel een rondje om de wereld.

Esther van Loo, een van de deelnemers. Foto: Omroep Gelderland

Esther van Loo is één van de Harderwijkers die mee doet aan de virtuele wereldreis. Daar heeft ze wel behoefte aan, na alle beperkingen door de coronacrisis. Want ze woont onder begeleiding. "Je wordt heel erg beperkt in wat je mag en kan doen", vertelt Esther. "Dagstructuur, sociale contacten. Als dat allemaal weg valt, dan, val je toch in een gat."

Turkse bakker

Nu gaat ze dus op wereldreis. "Ik denk 10 of 15 kilometer per week."

Deelnemers kunnen via de website het aantal kilometers opgeven die ze afleggen. "Wij hebben elke week op de website een land die we centraal stellen", zegt Monique Hemmen van GA! Harderwijk. "Zodat er bijvoorbeeld een aanbieding is van een Turkse bakker of supermarkt."

Vakantie

De virtuele wereldreis is niet alleen bedoeld om fit te blijven. Hemmen: "Heel veel mensen zullen thuis zijn. Hiermee willen we ze toch een beetje het idee geven dat ze op vakantie zijn."