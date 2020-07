Directeur Amphion Doetinchem: 'Iedere avond kost ons zwaar geld'

Publiek en artiesten zijn verheugd met de schaarse voorstellingen die er nu weer zijn in Amphion. Droste: "Dat doen we gewoon. We worden gesteund door de overheid en daarvoor wil je iets terug doen." Tot uitreikingen van schooldiploma's aan toe, al mogen er ook dan slechts 180 bezoekers in de 900 stoelen tellende grote zaal.

'Het is gewoon gênant'

"Iedereen kan zich bedenken dat het zo niet rendabel is. De steun die de culturele sector krijgt, is verre van voldoende", vervolgt Droste, die verdere spreek van grote frustratie culturele sector. "Cultuur levert evenveel op als de luchtvaart, maar wij krijgen nog geen tien procent van de miljardensteun die daar naartoe gaat. En de vliegtuigen mogen weer hutje mutje vol, terwijl er niets eens onderzoek is naar de veiligheid van ventilatie in vliegtuigen. Dat is gewoon gênant."

Schouwburgdirecteur Charles Droste aan het woord tijdens de Week van Gelderland. De tekst gaat eronder verder.



Voorbereiding reorganisatie

Als de coronamaatregelen blijven zoals ze zijn, liggen financiële problemen voor Amphion onherroepelijk op de loer. "Dan komen we uit op half miljoen euro verlies eind dit jaar, en moeten we na de zomer voorbereidingen treffen voor een reorganisatie", aldus Droste, die zich naar eigen zeggen meer crisismanager voelt dan schouwburgdirecteur. Bij de Doetinchemse cultuurinstelling werken vijftig mensen.

Mondkapjes en één meter

Als het aan Amphion ligt, wordt de anderhalve meter beperkt tot een meter en dragen schouwburgbezoekers mondkapjes. "Dan halen we misschien een bezettingsgraad van 50 procent. Dat is voor ons het kantelpunt waarop we uit de kosten kunnen raken."

Maar dat vraagt om een betere lobby in Den Haag. "Daar is is cultuur niet zo sexy als de KLM of Schiphol. Dat zijn de twee grote namen, terwijl er in de cultuur ontzettend veel partijen zijn." Volgens Droste vraagt die versnippering om krachtige spreekbuizen die laten horen hoe hoog de nood in de sector is.