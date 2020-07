Arnhem wil afschaffing slavernij groots vieren

Keti Koti, oftewel gebroken ketenen, de dag waarop we stilstaan bij de afschaffing van de slavernij, legt raadslid Nathalie Nede (ChristenUnie) uit. Haar voorstel om die in Arnhem groots te vieren, kon donderdagavond op instemming rekenen.

Het is belangrijk om stil te staan bij de zwarte bladzijdes uit de geschiedenis en anderzijds te vieren dat de ketenen eindelijk verbroken werden, betoogt Nede over de Surinaamse feestdag. Die wordt jaarlijks op 1 juli gehouden vanwege de afschaffing van de slavernij in 1863.

'Sporen in samenleving'

We moeten de kennis hiervan vergroten, vindt Nede. "De sporen zien we nog steeds in onze samenleving. De afschaffing van de slavernij was de eerste stap naar vrijheid en gelijkheid. Maar daar zijn we helaas nog niet."

Er hebben zich initiatiefnemers gemeld voor een grootse Keti Koti-viering in de Gelderse hoofdstad. Het college moet dit initiatief gaan ondersteunen en faciliteren, besloot de gemeenteraad vrijwel voltallig, met uitzondering van de PVV.

'Geschiedenis onder ogen zien'

"Wij moeten de geschiedenis van ons slavernij-verleden onder ogen zien", vindt Mark Coenders (GroenLinks). Wat hem betreft zou Keti Koti daarom zelfs een nationale feestdag moeten worden.

Ook het college ziet het belang van het herdenken van en stilstaan bij de slavernij, laat wethouder Hans de Vroome weten. Hij gaat in overleg met de partijen die het initiatief voor de viering willen nemen.

