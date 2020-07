Gevaarlijke N833 tussen Buurmalsen en Culemborg op de schop

"Er wordt enorm hard gereden. Volgens mij ligt de gemiddelde snelheid rond de 95 kilometer per uur, dus dat is echt heel hard. Het is echt heel verkeersonveilig", vertelt Gijs Flink. Hij is de man die dit project onder zich heeft voor de provincie Gelderland. Op de weg mag maximaal 80 kilometer per uur worden gereden, maar dat veel automobilisten harder rijden komt door de vele rechte stukken in de weg.

Er komen fietspaden langs de N833.



Ongelukken

Door het harde rijden gebeuren er regelmatig eenzijdige ongevallen. Ook zijn er ongelukken met dodelijke afloop geweest, zoals die van een 13-jarige jongen die in 2014 overleed na een aanrijding met een vrachtwagen. Fietsers mijden de weg dan ook. "Het is zelfs zo dat ouders hun schoolgaande kinderen ook echt afraden de fietspaden aan beide zijden van de weg te gebruiken", aldus Flink. De kinderen rijden via een andere route kilometers om.

Smaller

Na de reconstructie wordt de weg smaller, waardoor die minder uitnodigt tot hard rijden. Ook ligt er dan aan de westzijde een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Voor dat fietspad moet een watergang worden verplaatst. Daarvoor moest de provincie grond aankopen en dat duurde veel langer dan gedacht.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden een jaar gaan duren. Gijs Fink verwacht dat automobilisten niet al te veel hinder ondervinden. "Dit weekend wordt de weg helemaal afgesloten, en dat zal ook op andere momenten gebeuren. Automobilisten worden omgeleid via de A2. Daarnaast zal er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden."