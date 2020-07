Dierenambulance in Tiel bouwt eigen opvang om minder ver te hoeven rijden

Van aangereden huisdieren tot vogeltjes die uit het nest zijn gevallen. De Tielse dierenambulance rukt zo'n tweeduizend keer per jaar uit. De organisatie heeft zelf geen goede opvang voor de dieren en dat kost veel tijd en geld. Maar als het goed is komt daar binnenkort verandering in.

"Wij rijden op dit moment naar Zundert om een roofvogel weg te brengen", vertelt directeur Marja van Gessel van de Dierenambulance in Tiel. "Dat is natuurlijk wel heel ver."

De dierenambulance is verantwoordelijk voor het ophalen van gewonde huisdieren en wilde dieren in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, West-Betuwe en Buren. Dat levert jaarlijks honderden dieren van allerlei pluimage op. En het is een hele zoektocht om die in de juiste opvang te krijgen.

Transport hakt er in

Honden en katten gaan in de regel naar het Tielse dierenasiel. Maar voor konijnen, parkieten of fretten ligt het moeilijker, laat staan voor wilde dieren. De opvang die er in de buurt is, zoals de wildopvang in Eck en Wiel, kan vaak geen dieren meer opnemen.

"Dan moeten we weer naar Amsterdam, naar Utrecht of naar Nijmegen", vertelt Van Gessel. "Dat zijn dingen die hakken er in, ook financieel. Het is tijdrovend en als je niet hier bent dan moet een andere ambulance van ons actief zijn om uit te rukken."

Speciale opvang vaak niet nodig

Vaak is zo'n gespecialiseerde opvang ook helemaal niet nodig. Van Gessel: "Dan komen we daar aan en controleren ze zo'n dier, en dan is hij gewoon verzwakt. Dan moet hij gewoon een tijdje met rust gelaten worden, goed eten krijgen en dan kan hij naar een paar dagen weer weg. Dat zijn dingen die we hopelijk zo meteen zelf kunnen doen."

De organisatie is namelijk begonnen om een eigen opvang te bouwen bij het kantoortje aan de J.D. van Leeuwenstraat in Tiel. Een flexibele accommodatie waar allerlei dieren tijdelijk opgevangen kunnen worden. Maar er is bijvoorbeeld ook een speciale ruimte om afscheid te nemen van gestorven huisdieren.

"Dat zal ons werk een stuk makkelijker maken", zegt Van Gessel. "Voor de huisdieren, de roofvogels en de egels. De dichtstbijzijnde egelopvang is op dit moment in Papendrecht. Ik geloof zo'n 60 kilometer. Dat is eigenlijk niet te doen."

Eerste steen

Diverse bedrijven en fondsen helpen de dierenambulance. Komende week wordt de eerste steen gelegd. Voor de bouwvak moet het geraamte van het gebouw af zijn. Vrijwilligers van de dierenambulance maken het vervolgens zelf af met planken die geschonken zijn door donateurs.

Voor de inrichting gaat Van Gessel weer nieuwe acties op touw zetten. "Het blijft altijd om geld draaien", zegt Van Gessel. "Soms hebben we hele lieve mensen die een heel mooi bedrag geven, maar ik ben ook blij met die drie euro die we krijgen. Want elke euro is er één."