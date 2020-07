Arnhem werkt mee aan islamitische wens voor grafrust voor onbepaalde tijd

Arnhem wil grafrust voor onbepaalde tijd mogelijk maken. Met name vanuit de islamitische gemeenschap is daar een toenemende behoefte aan. Het college gaat in gesprek met begraafplaats Moscowa om dat te realiseren.

"Het is eigenlijk te gênant voor woorden dat ik de gemeenteraad bijna moet smeken om een dergelijke voorziening", spreekt Khaled Mouhouti, secretaris van islamitisch cultureel centrum Nour Al Houda, de raad toe. Op dit moment voorziet de gemeente er niet in om begraven te worden conform de islamitische richtlijnen, weet Mouhouti. "Het belangrijkste punt daarin is dat begraafplaatsen niet eeuwigdurend uitgegeven kunnen worden."

Tweede, derde en vierde generatie moslims, willen simpelweg hier begraven worden, omdat hun roots hier liggen, legt Mouhouti uit. "Zij hebben geen binding met het land waar hun ouders of grootouders vandaan komen." Hij beschouwt ook zichzelf als 'trotse Arnhemmer'.

'Veel pijn veroorzaakt'

Mouhouti heeft vijf jaar geleden zijn jongere broer, die aan maagkanker overleed, in Marokko moeten begraven, vertelt hij. "Vanwege de beperkingen op eeuwigdurende grafrust die hier zijn." Dat heeft volgens hem heel veel pijn veroorzaakt in zijn familie. "Wij kunnen hem nu maar één of twee keer per jaar bezoeken." Een 'inhumane' situatie, meent Mouhouti. Er zijn volgens hem nog maar een paar gemeenten in Nederland waar je grafrechten voor onbepaalde tijd kunt krijgen.

Maar als het aan de gemeente ligt, wordt Arnhem er daar een van. Het voorstel van DENK Verenigd Arnhem, CDA en PvdA kon op een ruime meerderheid rekenen. Alleen de PVV was tegen.

'Volwaardig Nederlands burger'

Het genomen besluit is volgens fractievoorzitter Yildirim Usta (DENK Verenigd Arnhem) heel belangrijk voor de nieuwe generatie die hier is geboren en getogen en hun toekomst hier ziet. "Weliswaar met een ander geloof en andere roots, maar als volwaardig Nederlands burger."

"Het principe vanuit de islam is dat de grafrust niet verstoord mag worden", legt Usta uit. "Dat is een theologisch uitgangspunt." Een graf mag volgens hem ook niet 'onteerd' worden. "Dus je mag er bijvoorbeeld niet aanzitten."

'Overledenen in koelcellen'

Vanwege corona moeten veel overleden islamieten nu bovendien in koelcellen bewaard worden, vertelt Usta. "Omdat ze niet naar het buitenland kunnen."

Ruimte is er volgens Usta voorlopig voldoende om aan de behoefte aan eeuwige graven te voldoen. "Ook op het terrein van Moscowa is er heel veel plek waar nog niks ligt." Dat komt volgens hem ook omdat steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven.