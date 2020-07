Metzo-mentoren leveren diploma’s aan huis

“We brengen met de auto alle diploma’s aan huis”, zegt docent Tonny te Winkel van het Metzo College, die als mentor tientallen leerlingen mocht verblijden met een diploma. “Daar kunnen ze hun feestje bouwen zoals zij dat zelf zouden willen.” Het persoonlijke aspect was daarbij met name van belang voor de school. Bewust is niet gekozen voor een drive-through-uitreiking: “Eigenlijk wil je gewoon de uitreiking zoals altijd”, zegt Te Winkel. “Maar dit is wel een mooie oplossing om het toch persoonlijk te maken. Dat wil je als mentor vooral, en dat doe je nu.”



Donderdag bezocht Te Winkel leerlingen in de omgeving van Doetinchem. In woonwijk De Huet wachtten Sam en Luc de komst van hun mentor in spanning af. Na aankomst klapte Te Winkel zijn tafeltje uit en mochten de leerlingen hun handtekening zetten onder het felbegeerde papiertje. “Apart”, vindt Luc. “Aan huis, dus ik hoef niet ver weg, dat is ook wel chill.” Toch voelt het voor Sam niet als een afsluiting: “Normaal heb je eindfeesten en examens, dat valt weg”, zegt de geslaagde. “Het is nog een beetje een open einde met de corona.”