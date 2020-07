Diabetespatiënten en naasten op de fiets voor kunstalvleesklier

"De tocht is niet alleen om geld op te halen. Het is ook bedoeld als een stukje bewustwording", zegt Aart Engeltjes uit Elburg, organisator van de tocht. Zijn zoon heeft diabetes type 1. Volgens Aart realiseren veel mensen zich niet dat de ziekte ingrijpende gevolgen kan hebben.

Zo kampt zijn 33-jarige zoon Evert-Jan al 28 jaar met de ziekte, maar is er de laatste jaren schade aan zijn ogen ontwikkeld. "Daardoor ziet hij nu met zijn rechteroog nog maar 30 procent. Op termijn kan hij blind worden." Ook heeft Evert-Jan te maken met gevoelloosheid in zijn voet. "Allemaal als gevolg van de diabetes."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Toch is er voor diabetespatiënten hoop. "De oplossing is er eigenlijk al", zegt Engeltjes daarover. Het gaat om een uitvinding van een diabetespatiënt uit het Overijsselse Goor. Hij ontwikkelde een kunstmatige alvleesklier die de bloedsuikerspiegel continu in de gaten houdt en reguleert. Robin Koops uit Goor begon er zestien jaar geleden mee en binnenkort start een testgroep van 50 tot 100 volwassenen die langere tijd met de kunstalvleesklier gaan lopen.

Veel geld nodig voor kinderen

"Maar we willen er ook voor zorgen dat kinderen die lijden aan diabetes type 1 deze kunstalvleesklier kunnen krijgen. Voor elke leeftijdscategorie (12 jaar en jonger en 12 tot 18 jaar) moet een apart onderzoekstraject opgestart worden."

Die trajecten kosten tijd en vooral veel geld. "Daarom fietsen we, maar ook om elkaar weer even te zien en elkaar een hart onder de riem te steken", verklaart Engeltjes de actie. "Maar het is belangrijk dat we dit voor kinderen zo snel mogelijk voor elkaar gaan krijgen. Zij kunnen hiermee schade zoals mijn zoon die heeft opgelopen voorkomen."

In september volgt nog een actiedag, waarbij Engeltjes samenwerkt met de Bas van de Goor Foundation. De tocht van zaterdag voert de deelnemer grofweg van Elburg naar Goor en via Arnhem komen de deelnemers uiteindelijk in de middag weer aan in Elburg.

Wat doet een kunstalvleesklier?

Mensen met diabetes type 1 hebben dagelijks een grote zorg om hun bloedsuiker binnen gezonde waarden te houden. Er bestaat een insulinepomp die deze zorg een stukje kleiner maakt, maar bij veel mensen komen dan nog wel steeds hypers en hypo’s voor. De kunstalvleesklier koppelt een pomp aan een continue glucosemeter. Die meet voortdurend wat de suikerwaarde is. Hij stuurt de pomp aan om de juiste hoeveelheid insuline en glucagon af te geven. Dit zijn de twee hormonen die een gezonde alvleesklier maakt: insuline om de bloedsuiker te verlagen en glucagon om de bloedsuiker te verhogen. Robin Koops, de bedenker van de kunstalvleesklier, gebruikt het apparaat nu al twee jaar zonder problemen.