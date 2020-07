Arnhemse raad spreekt ongenoegen over college uit, excuses wethouder

De Arnhemse gemeenteraad sprak donderdagavond in grote meerderheid haar ongenoegen uit over het handelen van het college. Er zou sprake zijn van gebrekkige ondersteuning en informatievoorziening en te weinig transparantie.

Alleen GroenLinks steunde het CDA-voorstel niet. De gemeenteraad meent dat het college beloftes om informatie te verstrekken over onder meer de gemeentefinanciën niet is nagekomen. Daardoor zou ze haar rol als volksvertegenwoordiging geen vorm kunnen geven. De informatieplicht die het college naar de raad heeft, moet de komende jaren pro-actiever worden opgepakt, stelt de gemeenteraad.

"Het was gênant hoe de raad meermaals heeft moeten vragen om reflectie en reactie van het college", meent fractievoorzitter Klaartje van Dillen (CDA). "En ook nu ervaren wij nog ongenoegen door het flipper-management van het college." Zij snapt dat de coronacrisis 'tijd, ruimte en energie' vraagt. Maar die ruimte is in haar ogen ook geboden.

'Geen trap na'

Van Dillen ziet graag dat er gewerkt wordt vanuit vertrouwen en wederzijds respect. "Waarbij je beide weet, wat je eigen rol en die van de ander is. Alleen zo behouden we ons leiderschap in deze stad." Juist daarom was het teleurstellend dat het college handelde zoals zij deed, vindt Van Dillen. Ze benadrukt dat haar voorstel niet moet worden gezien als een trap na, maar om te markeren dat dit niet de gang van zaken kan zijn.

"Het college moet de gemeenteraad serieus nemen", ondersteunt raadslid Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) het betoog van Van Dillen. "Je moet ons niet de kans ontnemen om het college op een correcte manier te beoordelen en keuzes te maken."

Excuses wethouder

Wethouder financiën Ronald Paping biedt namens het college excuses aan voor het feit dat de raad had kunnen verwachten dat ze eerder informatie kreeg. Toch is hij van mening dat de Arnhemse informatievoorziening 'heel goed' is. Maar als de raad haar ongenoegen wil uitspreken, dan is dat aan de raad zelf, besluit de wethouder.