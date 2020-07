Boeren opnieuw in actie: trekkers onderweg naar Den Haag

Een van de boeren van de FDF vertelt dat een actie op touw is gezet, maar hij wil nog niet kwijt wat die inhoudt. Wel geeft hij prijs dat de boeren met hun trekker niet de binnenstad in willen om richting het Binnenhof of het Malieveld te rijden.

Albert Heijn in problemen door actie

Vanochtend begonnen enkele boeren in Zwolle aan een actie bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Maandagavond waren ze daar ook al aanwezig, omdat ze het niet eens zijn met prijs die zij voor hun producten krijgen. Hun actie legt de bevoorrading van 230 supermarkten Albert Heijn stil.

In Zoetermeer, vlak voor Den Haag, ligt een distributiecentrum van supermarkt Hoogvliet. Vlak voor Den Haag ligt een AH-centrum in Delfgauw. Het is nog onbekend of de boeren deze distributiecentra op de korrel hebben als plek voor hun protest. Zij willen de komende tijd doorgaan met acties.

'Nu is het voor het echie'

Tegen Regio8 vertelt boer Albert Markerink: “Het is geen actie van FDF zelf, maar ons grote netwerk is wel gebruikt om groepen bij elkaar te krijgen.

Een soortgelijke actie als in Zwolle deze ochtend vond zondag plaats in Groenlo, bij het distributiecentrum van de Aldi. “Dat was een oefening, een generale repetitie voor de jongens”, zegt Markerink. “Nu is het voor het echie.”

In Den Haag willen de boeren volgens Markerink eisen dat de voermaatregel van tafel gaat: “De boeren stoppen niet meer.”

