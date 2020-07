Stadsfeest in Doetinchem gaat niet door

“We hebben er alles aan gedaan om het op een of andere manier door te laten gaan”, zegt interim-voorzitter Albert Ketz van het Stadsfeest. “Maar we hebben dan zo’n ongelofelijke hoop beveiliging nodig, dus we maken een andere afweging.” Hoewel het voelt als een teleurstelling, is er volgens de organisatie weinig kritiek op het besluit: “Er is heel veel begrip vanuit horeca en sponsoren. Mensen steken ons een hart onder de riem en noemen het een wijze beslissing.”



Zonder op inhoudelijke afspraken in te gaan, geeft Ketz aan dat er met de gemeente afspraken zijn gemaakt over eventuele financiële consequenties. “Een groot compliment, de gemeente heeft zich daar heel loyaal in opgesteld”, aldus Ketz, die hoopt dat de editie van dit jaar zoveel mogelijk door kan worden geschoven naar 2021. “Misschien kunnen we er dan een soort dubbel Stadsfeest van maken, maar heel eerlijk, je kan niet in de toekomst kijken."