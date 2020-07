Sander wordt enthousiast van muggen

De meeste mensen hebben een bloedhekel aan muggen. Maar Sander Koenraadt (44 jaar) uit Wageningen heeft juist grote interesse in de beestjes. "Als ik er één zie word ik enthousiast: welke soort is het?"

"Als ik op bezoek ben bij mensen, en ik zie een mug op de muur, kijk ik toch even snel welke soort het is. Zelfs bij platgeslagen muggen kun je dat nog zien. Maar als ik 's nachts van een mug wakker word, dan heb ik er net zo'n hekel aan dan ieder ander hoor."

Sander is verbonden aan de Wageningen University & Research. Dit weekend start hij met collega's een nieuw landelijk onderzoek naar de verspreiding van steekmuggen en door muggen overdraagbare virussen.

"Er zijn bijna 40 verschillende muggen in Nederland. Maar enkele zie je thuis. Meestal gaat het om de huismug. De grootste broedplaats zijn watertjes in het rond het huis. Denk aan een regenton of een emmer wat nog wat water in staat."

Over het onderzoek

"We doen onderzoek naar verandering van de leefomgeving van steekmuggen. Hoe gedijen ze in de natte natuur, stedelijk gebied, of bij landbouwgrond? En welke soort? En voor hoeveel overlast zorgen ze? Meer muggen betekent niet automatisch meer last."

Mensen kunnen meedoen met het onderzoek door de mate van muggenoverlast wekelijks te melden via het online platform muggenradar.nl. "Ook als er geen overlast is, is dat waardevolle informatie."

De meeste mensen kunnen muggen missen als kiespijn. Maar kunnen we wel zonder muggen? "Het is lastig om de mug een nut te geven. De larven in water zijn voedsel voor vogels en vleermuizen. Maar die eten ook andere insecten. Als muggen er niet zouden zijn stort het ecosysteem niet in."