Silvolde wint eerste oefenpot tegen SDOUC

“Een hoop mensen snakken naar een wedstrijd, niet alleen spelers en de staf, maar ook toeschouwers”, zegt Steven Verheijen, die voor het eerst als trainer op de bank zat bij hoofdklasser Silvolde. “Ik denk dat het bestuur daar goed over heeft nagedacht.” Zo moesten toeschouwers op afstand van elkaar plaatsnemen en van het toilet kon geen gebruik worden gemaakt. “Mijn assistenten naast mij zaten ook op gepaste afstand”, zegt de trainer. “Het advies vanuit de KNVB was om niet te schreeuwen langs de lijn, ook als coach niet, dat is niet altijd heel goed gegaan. Daar moet ik wel eerlijk in zijn.”



Het team van Verheijen was met name voor rust een stuk sterker dan de tweedeklasser uit Ulft. Luke Groot Wassink (2) en Wout Blasman zetten de thuisploeg in de eerste helft op een 3-0 voorsprong. In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Jan Vreman terug tot 3-2, maar Roel Gebbinck bepaalde de eindstand voor de thuisploeg op 4-2. Voor Verheijen was het naar tevredenheid: “Ik denk dat we ons goed hebben laten zien, dat spelers zich ook aan mij hebben kunnen presenteren, want daar zijn deze wedstrijden ook voor.”