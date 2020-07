Eindelijk is de wildwaterbaan in Putten open

Eerst waren er zorgen over de financiering, toen over het watergebruik en daarna kwam er een coronacrisis waardoor het zwembad dichtging. Vanaf vandaag is eindelijk de 110 meter lange wildwaterbaan in het Bosbad in Putten open. Met beperkingen, uiteraard, maar hij is open. Daar keken de medewerkers van het zwembad reikhalzend naar uit.

Het zwembad was al een tijdje open om baantjes te trekken en ook de zwemlessen waren weer hervat. Nu is het ook de rest van zwembad weer toegankelijk voor bezoekers.

Dick Eilander: "Heel fijn dat we eindelijk open is,en dat de wildwaterbaan in gebruik is. We hebben er heel veel zin in." Bezoekers van het zwembad kunnen van te voren reserveren.

Eilander: "We hebben mooi zicht op hoe druk het wordt en allerlei maatregelen genomen dat mensen lekker kunnen zwemmen."

Testritje

Thijn stuurde de directie van Bosbad Putten een brief met de vraag of hij als eerste de wildwaterbaan mocht testen. Dat mocht, vorige week is hij er al vanaf geweest.

Zie ook: