Tafelronde Nunspeet deelt maar liefst 46.000 euro uit

Al 4 jaar op rij is het meest in het oog springende fundraise-event, het Nunspeetse Oktoberfest. Na jaren een themafeest en prachtige golftoernooien georganiseerd te hebben, werd het tijd voor iets nieuws. Het Oktoberfest, volledig in Beierse stijl en geheel volgens traditie, in een grote tent. Het is vanaf de eerste editie een doorslaand succes. Dit feest brengt dan ook het meeste op.

Nog een voorbeeld van een mooie actie is dat Tafelaars van oudsher ingehuurd kunnen worden tijdens het Sinterklaasfeest. Per huisbezoek wordt dan een kleine bijdrage gevraagd. Daarnaast is er nog de champagneactie en borrelen er soms spontane fundraise-acties op. Het mooie is dat het organiseren van fundraise activiteiten de club creatief uitdaagt en sterker maakt.

Een van de slogans van een eerder tafelbestuur was; “We doen het voor de gemeenschap”. En daar zit wel de kern van het bestaan van de Tafelronde. Door de krachten van de leden te bundelen, zijn ze in staat mooie geldbedragen op te halen. Dit zetten zij dan in voor organisaties en initiatieven die afhankelijk zijn van giften om hun doelen te realiseren.