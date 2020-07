Wat vind jij: ben jij alweer in een horecazaak geweest?

Voor mensen die graag aanschuiven in een horecazaak was het de afgelopen weken feest: het kan en mag weer. Echter zit één op de vijf zaken nog dicht, zo blijkt nu uit een onderzoek van ING Economisch Bureau op basis van het aantal pinbetalingen in horecazaken. Ben jij zelf alweer in een horecazaak geweest?

De restaurants die nu nog dicht zijn, zijn dat vooral vanwege een groot praktisch probleem: de anderhalve meter maatregel. Bij een kleine zaak is het bijna niet rendabel om open te gaan omdat je in de zaak afstand moet houden, wat lastig is of soms zelfs niet kan.

Ook zijn er een aantal restaurants dicht die op plekken zitten waar nu bijna niemand komt, zoals bij scholen en op bedrijventerreinen. We zijn benieuwd: ben jij alweer in een horecazaak geweest? Of zie je het zelf nog niet zitten, vanwege gezondheidsproblemen of budget? Laat het ons weten en stem.

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.