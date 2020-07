NEC-trainer Rogier Meijer heeft nog wel verlanglijstje

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

NEC trok Mathias De Wolf, Jordy Bruijn en Elayis Tavsan al aan, spelers waarvoor veel belangstelling was van andere clubs. "Iedereen vist in dezelfde vijver en knap dat wij die hebben weten binnen te halen. Deze spelers passen goed bij NEC en leveren ook meteen wat kwaliteit op het veld. Het is fijn dat het zijn echte versterkingen zijn."

"We willen ook top vijf spelen. Het verlanglijstje is dat we achterin er nog wat bij moeten hebben. We hebben nog geen echte linker centrale verdediger. En voorin willen we wat creativiteit en snelheid halen. We hebben Ole Romeny en Etien Velikonja, we moeten kijken of we daar nog iets aan toe kunnen voegen."

Anderhalve week vrij

De trainingen gaan volgende week nog een paar dagen door, daarna krijgt de selectie anderhalve week vrij. "We zijn nu alweer met de vierde week bezig. Zouden we doorgaan, dan wordt het elf weken achter elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat de jongens nog even naar huis kunnen en fris worden."

"De fitheid zit goed, want we hebben daarvoor ook doorgetraind met programma's thuis of hier. Maar het is wel anders met weerstand nu. Het is heel prettig dat we sinds 1 juli weer duels en partijen spelen. Dat is toch het allerleukste van het voetbal."

Foto: Omroep Gelderland.

"We waren ervan uitgegaan dat de competitie op 12 september weer zou beginnen. Dat wordt nu twee weken eerder. Het is lastig om te zeggen hoe wij ervoor staan ten opzichte van andere clubs. Dat kun je pas zeggen vanaf medio augustus, dan zien we wel waar we staan."