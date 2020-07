Zwembad De Hoevert lijkt alsnog de deuren te moeten sluiten

Een meerderheid in de gemeenteraad van Montferland wil dat zwembad De Hoevert in Didam per 1 januari 2021 de deuren sluit. De coalitiepartijen willen nog wel dat de wethouder voor 1 oktober laat weten onder welke financiële voorwaarden een passende sportvoorziening voor Didam mogelijk is. Daarbij wordt de aanwezigheid van een zwembad niet uitgesloten.

“We waren teleurgesteld in de reactie van de verenigingen dat zij de exploitatie per 1 januari 2021 niet zelf op zich wilde nemen”, zegt Ap Dieker van het CDA. “Daarmee was voor ons een belangrijke pijler voor het behoud van het zwembad weg.” Volgens Arthur Klerk van zwemvereniging De Watervrienden kan je niet verwachten dat verenigingen met vrijwilligers een volledig zwembad gaan runnen. “Wij hebben altijd gezegd dat we het beheer van het gebouw best op ons willen nemen, maar er zal altijd een professionele exploitant moeten zijn”, aldus Klerk.

'Slechtste besluit dat in jaren is genomen'

Volgens de oppositiepartijen is het sluiten van het zwembad één van de slechtste besluiten die de afgelopen jaren in Montferland is genomen. “Ik vind het diep triest dat in onze grootste kern een voorziening moet sluiten”, zegt Ingrid Wolsing van de PvdA. “Dat is onvoorstelbaar. Er wordt niet gekeken naar de mogelijkheden die er nu liggen.”



Daarmee doelt Wolsing op de plannen van een plaatselijke supermarkt en de sportverenigingen die het bouwen van een nieuw bad willen onderzoeken. “Ik ben een positief mens, maar ik heb geen goede hoop meer.” Wolsing zag dat medewerkers van het zwembad direct na het besluit de zaal verlieten. “Realiseren we ons wel dat we deze mensen naar huis sturen met de boodschap dat hun baan stopt per 1 januari? Ik vind het heel triest.”

'Er zijn teveel open eindjes'

De VVD had in haar verkiezingsbelofte staan dat behoud of nieuwbouw van het zwembad mogelijk moet zijn voor Didam. Fractievoorzitter Maik Steenkamp heeft daar nog steeds vertrouwen in. “Er zitten nu teveel open eindjes in de plannen die er liggen”, aldus Steenkamp. “Ik verwacht dat de financiële kaders die voor oktober gaan komen meer duidelijkheid geven aan de initiatiefnemers.”



Volgens de zwemvereniging zijn die kaders al lang duidelijk. “Die stonden al in onze plannen en weten ze ook”, zegt Klerk. “Dit is een doekje voor het bloeden en over drie maanden zeggen ze alsnog dat er geen mogelijkheden meer zijn voor het openhouden van een zwembad. Het is een politieke schande.” De verenging blijft alsnog een sprankje hoop houden dat er voor oktober een gedegen plan ligt voor een zwemvoorziening in Didam. “Wij doen er alles aan, want we zijn er nog steeds van overtuigd dat het kan”, zegt Klerk. “Maar als de politieke wil er niet is, dan gebeurd er ook niks.”

Wethouder gaat opnieuw in gesprek

De wethouder wil alsnog haar best doen om initiatiefnemers meer duidelijkheid te geven om te komen tot de ontwikkeling van een nieuw plan. “Ik ga graag met ze in gesprek”, zegt wethouder Ruth Mijnen. “Daarna kom ik terug bij de raad met de financiële kaders, zodat iedereen duidelijk weet waar een plan aan moet voldoen.”

