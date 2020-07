Scherpenzeel wil zelfstandig blijven: acht stemmen voor, vijf tegen

De stemmen voor zelfstandigheid kwamen vanuit de coalitie, de stemmen tegen vanuit de oppositie. Oftewel een '8-5je', aldus Willem Schuur, fractievoorzitter van Pro21.

"De vlaggen met het wapen van Scherpenzeel kunnen gewoon blijven wapperen. We blijven een dorp, dat bestaat uit mensen. Ook als we zijn heringedeeld." Deze uitkomst is precies zoals verwacht, geen van de partijen is van koers veranderd.

'Offer op altaar van zelfstandigheid'

ChristenUnie, CDA en ProScherpenzeel willen dat de provincie besluit dat de gemeente moet worden heringedeeld en fuseert met Barneveld. Fractievoorzitter Peter Klaassen: "De kadernota die voorligt is een wanhoopspoging om vast te houden wat we nu hebben. Alles wordt geofferd op het altaar van zelfstandigheid. Wat ons betreft niet."

Marieke van de Beek, fractievoorzitter de ChristenUnie, heeft net als de provincie, grote twijfels bij de bestuurskracht van Scherpenzeel. Ze betwijfelt of de raad en het college een vuist kunnen maken in de regio én of de hoogopgeleide ambtenaren ze niet te slim af zullen zijn. Daarnaast vindt ze dat de belastingverhoging niet ten goede komt aan de inwoners van Scherpenzeel. "Dat wordt geïnvesteerd in extra ambtenaren en in stenen."

'Andere gemeenten willen met ons ruilen'

De coalitiepartijen willen zelfstandig blijven. Ze zien geen reden tot herindeling. Er zijn geen financiële tekorten en de gemeenschap wil het niet, zo blijkt uit de peiling.

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter bij de SGP: "Ik weet zeker dat er gemeenten zijn die met de kadernota zouden willen ruilen." Ook Henk Brons, fractievoorzitter van Gemeentebelangen is overtuigd. Daarnaast zegt hij te balen van het proces van de provincie. "Zolang niet is aangetoond dat herindelen noodzakelijk is, gaan wij door op de ingeslagen route. Deze kadernota is een perfecte basis."

Motie van afkeur

Bij een eerdere vergadering ging het lange tijd over een ‘geheime adviseur.’ De raad is onlangs, in vertrouwelijkheid alsnog geïnformeerd over de adviseur. Het CDA heeft een motie van treurnis ingediend tegen de wethouder. Hij heeft volgens hen te weinig vertrouwen in de gemeenteraad gehad. Ook die motie eindigde in 8-5.

Dinsdag besluit het provinciebestuur of ze definitief wil dat Scherpenzeel gaat fuseren. De gemeenteraad heeft nu zomervakantie. Burgemeester De Vries heeft ze opgedragen uit te rusten. "Het was een bewogen seizoen. Ik vraag u de komende tijd goed na te denken over hoe we straks met elkaar verder gaan."

Publiek was vanwege de coronamaatregelen niet welkom bij de vergadering.

