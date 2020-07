'Doodgeschoten klusjesman Beuningen niet eerst klemgereden', zegt politie

De politie Oost-Gelderland wil nog niet bevestigen of het busje dat maandagmiddag in Winssen is aangetroffen, is gebruikt door de daders van een schietpartij die ochtend in het centrum van Beuningen. Daarbij kwam de 49-jarige klusjesman Mehmet uit Nijmegen om het leven.

Volgens ooggetuigen en omwonenden zou het slachtoffer eerst klemgereden zijn door het busje van de schutters. Maar politiewoordvoerder Simen Klok zegt hierover: "We kennen ook de verhalen over het al dan niet klemrijden. We gaan er vanuit dat het slachtoffer niet is klemgereden."

Camerabeelden

Over het aantal schoten dat maandagmorgen is gelost lopen de verklaringen uiteen. De meeste mensen hebben het over vijf schoten kort na elkaar, maar sommigen spreken ook van vier schoten. Maar hoeveel schoten er precies gelost zijn en of die afkomstig zijn uit één of meerdere wapens wil de politie niet kwijt.

Ook hoe gericht er geschoten is en of daarmee iets gezegd kan worden over de professionaliteit van de schutter(s) is informatie die de politie niet wil delen. De politie is inmiddels wel in het bezit van camerabeelden, maar wil niet zeggen wat daarop te zien is.

Motief

Over een motief van de schutters kan de politie nog niets zeggen. Volgens familie, vrienden en bekenden van Mehmet is er niets te vinden dat een reden zou kunnen vormen voor de schietpartij. Ze zeggen dat het daarom om een vergismoord moet gaan.

Klok: "We doen in de volle breedte onderzoek, we kunnen daarom nog niets zeggen over een motief. Dus ook niet of dit al dan niet een vergismoord is. We gaan niet speculeren over achtergronden"

Op de Facebook-pagina van het slachtoffer staan verwijzingen naar de extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven, al zeggen bekenden van Mehmet dat hij zeer gematigd was in zijn politieke voorkeuren.

Politiewoordvoerder Klok wil hier niets over kwijt. "Over politieke voorkeuren van een slachtoffer doen we nooit uitspraken."

