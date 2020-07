Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld. Foto: Omroep Gelderland.

Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).

Van der Beek werkt voor LC Energy, de projectontwikkelaar van het beoogde zonnepark. Uit het onderzoek moet blijken of hij mee kan stemmen over het plan of dat er sprake is van belangenverstrengeling.

Plots wel meestemmen

Tot donderdagavond had het CU-raadslid zich steeds afzijdig gehouden van de zonnepark-kwestie. Maar nu het plan definitief dreigde te sneuvelen, wilde hij als voorstander van het innovatieve park er alsnog over meestemmen.

Volgens burgemeester René Verhulst zijn daar geen bezwaren tegen, Van der Beek zou via zijn werk namelijk niet betrokken zijn bij het specifieke zonneparkproject in Bennekom. "Hoe integer ben ik dan eigenlijk als ik zonder geldige reden mij onttrek om mijn stem uit te brengen?", stelde Van der Beek donderdagavond.

Drie uur schorsing, achterkamertjespolitiek?

Gewone toehoorders wisten niet dat Van der Beek van plan was alsnog mee te stemmen over het tien hectare grote zonnepark Nergena. Maar collega-raadsleden waarschijnlijk wel. De lokale SGP vroeg vlak voor de stemming een schorsing aan. "Om te bespreken hoeveel mensen er gingen stemmen", verklaarde fractievoorzitter Nico van der Poel. De schorsing zou aanvankelijk tien minuten duren, maar dat werd drie uur.

"Het was ook een spannend onderwerp", verklaarde de burgemeester achteraf. Dat mensen de lange schorsing als achterkamertjespolitiek kunnen ervaren tijdens een 'openbare' raadsvergadering, daarop wilde hij niet op reageren.

Te gevoelig onderwerp

De SGP - de grootste partij in Ede en tegenstander van het zonnepark in Bennekom - vond het onderwerp uiteindelijk te gevoelig om het CU-raadslid nu ineens wel mee te laten stemmen. Dat zou namelijk betekenen dat er plots een akkoord was voor het zonnepark, terwijl het beeld vorige week nog was dat het park er niet gaat komen.

De lokale SGP-fractievoorzitter stelde daarom voor de stemming uit te stellen. In de tussentijd moet onderzocht worden of er geen bezwaren zijn tegen het stemmen van Bram van der Beek over zonnepark Nergena in Bennekom. Een meerderheid van de gemeenteraad ging daar mee akkoord.

Na de zomer wordt er opnieuw gestemd. Een precieze datum is nog niet bekend.

Beluister hier naar een gesprek met burgemeester René Verhulst.

Zie ook: