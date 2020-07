Moord op Mehmet moet vergissing zijn geweest, zegt broer

Donderdagmiddag om 15.00 uur kwamen familie, vrienden en bekenden bij elkaar in de Eyüp Sultan Moskee in Nijmegen, waarvan ook Mehmet lid was.

De voorzitter van de moskee, Tuncay Biber, heeft vanwege de massale opkomst aan de gemeente gevraagd om een andere ruimte. Maar dat was niet mogelijk. Want de anderhalvemeterregel in acht nemen, kon volgens hem niet in de krappe behuizing van de moskee in de Nijmeegse wijk Bottendaal.

Zie ook: Doodgeschoten man is 49-jarige Mehmet uit Nijmegen

"Het is ongelofelijk wat er is gebeurd", zegt Tuncay Biber. "Wij hebben zoiets nog nooit meegemaakt en denken dat er geen echte reden aan ten grondslag ligt. Wij hebben goede contacten en als er problemen waren geweest, hadden wij dat wel geweten."

Pijnlijke speculaties

Ook Mehmets broer Kenan begrijpt er niets van. "Mehmet was een hele lieve man. Iedereen kende hem en hij stond altijd klaar voor een ander om een klusje te doen.”

Beelden van de plek van de schietpartij. Tekst gaat verder onder de video.

Op sociale media staan speculaties over de mogelijke oorzaak van de schietpartij. Zo wordt gesuggereerd dat Mehmet als klusjesman wellicht werk gedaan zou hebben voor criminelen.

Mehmet was een hele lieve man broer Kenan

Broer Kenan noemt die speculaties 'pijnlijk'. Hij vervolgt: "Ik word daar verdrietig van. Mehmet dronk niet, hij gokte niet en was niet verslaafd. Wij begrijpen niet dat dit hem overkomen is en gaan ervan uit dat het een pure vergissing moet zijn geweest."

Motief is een raadsel

Kenans zoon is getrouwd met de dochter van Celdettin Battal die in Nijmegen een Turkse winkel heeft met onder meer dekens en matrassen. Battal bevestigt het beeld over Mehmet.

"Hij was een hele rustige, behulpzame man", benadrukt de winkelier. "Ik vroeg bijvoorbeeld eens of ik zijn slijptol mocht lenen. Zelf was hij toen in zijn volkstuintje, maar ik mocht direct langs zijn huis in Nijmegen om dat gereedschap te lenen.”

Zie ook: Ooggetuigen schietpartij in Beuningen: 'Doodgeschoten man werd klemgereden'

Ook Battal begrijpt er niets van. ”Hij hield zich afzijdig van zaken als uitgaan, dronk niet en had een goede relatie met zijn vrouw." Op Facebook lijkt Mehmet voorstander van de extreemrechtse Turkse beweging De Grijze Wolven, maar volgens Battal was hij 'politiek gematigd'.

Sociale man

Bij de volkstuinen in Beuningen zagen ze Mehmet niet vaak. Volgens Ton van der Pol, die daar ook al jaren een tuintje heeft, komt dat vooral omdat de Nijmegenaar op andere tijden kwam dan de meeste anderen, meestal ’s avonds.

Ik kan me niet voorstellen dat iemand hem iets aan zou willen doen collega van Mehmet

Van der Pol noemt Mehmet een sociale man. "Hij was altijd even aardig en vriendelijk. Ook onderling wordt hier gesproken over hoe dit heeft kunnen gebeuren, bijvoorbeeld door mensen van Turkse en Marokkaanse komaf. Ook die heb ik al horen zeggen dat het wel een vergissing geweest moet zijn."

Ook een collega van Mehmet die verder anoniem wil blijven, gaat uit van een vergissingsmoord. Hij noemt Mehmet een hele fijne, rustige Turkse man. Altijd vriendelijk. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand hem iets aan zou willen doen.”

Zie ook: 'Een ongekend brutale actie', zegt burgemeester over schietpartij Beuningen