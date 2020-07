Rechtbank Gelderland werkt achterstand weg in Stadstheater Arnhem

"Wij gaan per nu dagelijks rechtspreken in een aantal foyers", vertelt directeur Hans Verbugt van het Stadstheater Arnhem. Drie foyers, ruimtes waar je normaal gesproken voor een voorstelling even een kopje koffie drinkt, zijn omgetoverd tot rechtszalen voor eenvoudige straf en civiele zaken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Het is de brave burger die misschien even iets gedaan heeft dat niet mag, die krijgen we hier binnen. Er rijden hier geen boevenwagens voor de deur, al had ik dat ook niet een probleem gevonden", gaat Verbugt verder.

Achterstand

Dat er nu ook zaken worden afgehandeld in het theater, komt door de achterstand die de rechtbank heeft. Ook de coronamaatregelen spelen een rol, want daardoor kunnen veel minder zaken ingepland worden in de rechtbanken in Arnhem en Zutphen en de kantongerechten.

President van de Gelderse rechtbank, Margreet Blaisse: "We doen echt wat we kunnen om die achterstand zo beperkt mogelijk te houden. We werken er aan om mensen te laten zien dat hun zaak op afzienbare termijn behandeld wordt".

Schouwburg

De rechtbank verwacht tot eind dit jaar gebruik te willen maken van het Stadstheater Arnhem. Het gebouw stond leeg vanwege de coronamaatregelen, maar nu de rechtbank er zit kan er geld worden verdiend.

Toch wil directeur Verburgt eigenlijk gewoon weer de deuren openen voor het publiek. "Dit is een mooie bijkomstigheid voor de rechtbank en voor ons, maar natuurlijk willen wij niets liever dan in september weer opengaan. Het publiek ontvangen voor waar we voor zijn. Een schouwburg voor theater, voor toneel, voor dans, voor cabaret."